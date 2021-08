Hacker steelt honderden miljoenen Ethereum, maar krijgt snel spijt

Poly Network was deze week plotseling 600 miljoen dollar aan Ethereum kwijt, maar de verantwoordelijke hacker lijkt zijn daad goed te willen maken.

Een hacker verdiende deze week zo’n 600 miljoen dollar aan gestolen cryptocurrency. Hij wist binnen te dringen op het Poly Network en maakte voornamelijk Ethereum, BinanceChain en aan Ethereum gekoppelde Polygon buit. Kort na de diefstal zette het netwerk een open brief op Twitter. Daarin deed het blockchain-netwerk een verzoekje. De hacker bleek daar gevoelig voor te zijn, want hij stortte het geld weer massaal terug. Of voelt hij druk van een andere, iets minder vergevingsgezinde partij?

Hacker steelt Ethereum

Het verhaal begon eerder deze week; een anonieme hacker wist middels een kwetsbaarheid in het Poly Network ruim 600 miljoen dollar (omgerekend ruim €510 miljoen) buit te maken. Volgens het netwerk trof hij daarmee de portemonnee van tienduizenden cryptobezitters. Poly schreef aan de hacker:

Je zou niet verwachten dat een kwaadwillende hacker hierop in zou gaan. Het tegendeel leek waar, want volgens TheBlock heeft hij (of zij) ruim een derde, zo’n $256 miljoen, teruggestort op de rekeningen van Poly Network.

Overigens speelt er nog wat meer, want hackers van SlowMist beweerden de Ethereum-hacker kort na de aanval al te hebben opgespoord. Wellicht voelde hij de hete adem van de cryptobeveiligers in zijn nek en wilde hij als goedmakertje wat geld teruggeven. Vooralsnog blijft het bij het bovengenoemde bedrag. Het is nog maar de vraag of de rest ook nog bij Poly Netwerk-klanten terugkomt en of de dader uiteindelijk gepakt gaat worden.

