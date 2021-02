'Hackers beuren miljoenen voor Cyberpunk 2077 broncode' - Apparata

De broncode van Cyberpunk 2077 en The Witcher 3 is mogelijk voor miljoenen geveild aan de hoogste bieder. Wat is er aan de hand?

De reeds buitgemaakte broncode van Cyberpunk 2077 en The Witcher 3 is mogelijk verkocht voor miljoenen. Een cyberveiligheidsaccount meldt op Twitter dat de veiling van de code plaatsvond en spotte een startbod van $1 miljoen. Later werd de code inderdaad verkocht via de veiling voor mogelijk zoveel als $7 miljoen, omgerekend €5,8 miljoen.

Cyberpunk 2077 broncode waarschijnlijk verkocht

Na een dag in online veiling te hebben gestaan, is de broncode van Cyberpunk 2077 waarschijnlijk verkocht. TheVerge meldt dat de veiling gesloten werd omdat de betreffende code via een omweg aan een onbekende afnemer verkocht zou zijn. De enige eis van de afnemer was dat de verdere distributie van de code werd gestaakt.

Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6 — KELA (@Intel_by_KELA) February 11, 2021

Veel gebruikers speculeren op Twitter over de natuur van de verkoop. Velen vinden het raar dat een koper vraagt of de verdere distributie van de code gestaakt kan worden. Daarom stellen sommigen dat het CD Projekt Red zelf is die de aankoop uiteindelijk heeft gedaan. Dat zou direct tegen het statement van het bedrijf in gaan; ze zouden niet met de hackers onderhandelen. Maar ja, het is niet voor het eerst dat de Poolse ontwikkelaar voor leugenaar uitgemaakt wordt.

Uiteraard is het niet precies duidelijk wat er achter de schermen heeft plaatsgevonden. De aanval op CDPR leek echt, maar of broncode van The Witcher 3 en/of Cyberpunk 2077 is buitgemaakt weten we niet zeker. Ook is het maar de vraag of de veiling echt was en wie de afnemer is. Tot dusver lijkt alles daarentegen bevestigd door experts; ofwel slecht nieuws voor de ontwikkelaar. Je wilt immers nooit dat het fundament van je games op straat ligt. En al helemaal niet dat de dieven van de code daarvoor betaald worden!