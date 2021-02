Hackers stelen 80 miljoen euro van beroemdheden - Apparata

Beroemdheden hebben digitale munten. Hackers hebben daar handig op ingespeeld met SIM- swapping.

Afgelopen tijd was er een golf van hack- aanvallen. Dit kwam voornamelijk vanuit Europa. Het doelwit? Amerikaanse beroemdheden. Europol, het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie, heeft hierom een onderzoek uitgevoerd. Hackers braken in op de telefoons van de beroemdheden om meer dan $100 miljoen aan cryptocurrencies te stelen. In Engeland zijn acht mannen gearresteerd. De verdachten, tussen de 18 en 26 jaar, waren onderdeel van een grote bende. Leden van de groep werden ook in Malta en België opgepakt.

SIM- swapping om te stelen van beroemdheden

De bende brak in op de telefoons door SIM- swaps te gebruiken om sportsterren, influencers en muzikanten te vinden. Ook de familieleden van deze beroemdheden waren niet veilig. Ongeveer een jaar geleden begonnen deze criminelen sim- swap- aanvallen uit te voeren op een dozijn smartphones. Hierdoor kregen zij toegang tot de telefoonnummers. Tevens waren de op de telefoon geïnstalleerde apps niet veilig. Toegang kregen zij door de wachtwoorden te veranderen. Hierdoor hackte ze ook de social media- accounts om berichten te plaatsen en of persoonlijke berichten te versturen door zich voor te doen als hun slachtoffers.

SIM- swapping is het deactiveren van de simkaart van het doelwit. Hierna wordt het nummer overgedragen naar hun eigen simkaart. Dit gebeurt meestal met de hulp van een insider bij een telefoondienst, of via phishing.

Samenwerking autoriteiten

Om deze activiteiten te stoppen was er een groot samenwerkingsverband van diverse opsporingsdiensten zoals Europol, de Britse National Crime Agency en de Amerikaanse geheime dienst. Maar ook Homeland Security Investigations, de FBI en het Santa Clara California District Attorney’s Office waren betrokken. De verdachten worden nu vervolgd onder de Computer Misuse Act, naast fraude en witwassen van geld, en de voorbereiding tot uitlevering aan Amerika vindt nu plaats.

Naast het veroorzaken van veel leed en verstoring, weten we dat het netwerk grote sommen geld heeft gestolen van hun slachtoffers. Van hun bankrekeningen of Bitcoin-portefeuilles Paul Creffield, hoofd operaties bij de National Cyber Crime Unit

Welke beroemdheden slachtoffer zijn geworden is onbekend. Duidelijk is dat zij wel vermogend zijn of waren. Daardoor zijn deze beroemdheden de ideale slachtoffers voor hackers om digitaal van de stelen. Deze vorm van criminaliteit neemt toe in Europa en Amerika. Om soortgelijke aanvallen te voorkomen adviseren de diensten om je updates van je apparatuur bij te houden. Ook is het niet handig je gegevens online te delen, hiernaast is tweefactorauthenticatie voor online diensten altijd goed om te doen.