Hackers taxi-app sturen verkeer Moskou in de war

Hackers zijn er in geslaagd om het taxiverkeer in Moskou compleet in de war te schoppen, en daarmee een twee uur durende verkeersopstopping te veroorzaken.

Ze slaagden er tijdens de hack in om de servers van het Russische bedrijf Yandex Taxi te hacken. Volgens de Russische expert op het gebied van cyber beveiliging Oleg Shakirov voerden de hackers meerdere valse opdrachten in. Hierbij vroegen ze de taxichauffeurs om naar een en hetzelfde punt in Moskou te rijden. Saillant detail: het punt waar alle taxi’s heen werden gestuurd was de Kkutuzovsky Prospekt, een van de grootste doorgaande wegen in Moskou. Aan deze weg ligt een beroemd stalinistisch gebouw, genaamd Hotel Oekraïne.

Pro-Oekraïense hackers

Het is dus niet moeilijk te raden waar de sympathie van de hackers lag. Zeker niet bij de Russische “speciale operatie” Z, die in het Oost-Europese land een spoor van verwoesting heeft achtergelaten en de grootste vluchtelingenstroom uit de naoorlogse geschiedenis heeft veroorzaakt. Naar schatting zijn rond de 12 miljoen Oekraïners op de vlucht. Ook ligt een groot deel van het land nu in puin.

Anonymous de daders?

In Rusland is de lokale zoekmachine Yandex meer dan alleen een zoekmachine. Het is ook een bezorgdienst, winkel en zelfs een taxibedrijf. Je kan Yandex dus zien als een soort Google, Amazon en Uber in één. Kortom, Yandex hacken kan je vergelijken met een hacken van bijvoorbeeld Google of Amazon hier. Als je dat als hacker voor elkaar krijgt ben je behoorlijk goed in je vak. De bekende hackersgroep Anonymous heeft deze spectaculaire hack opgeëist, als onderdeel van hun project OpRussia. Sinds de Russische invasie van Oekraïne is er een heftige cyberoorlog gaande tussen Russische en pro Oekraïense hackers.

Eerdere hacks onderdeel van cyberoorlog

Eerder sloegen pro-Oekraïense hackers toe. Ze hackten massaal Russische veiligheidscamera’s in Moskou en de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne, en lieten deze tot vermaak van veel Russen het Oekraïense volkslied spelen. Russische hackers hebben onder meer overheidswebsites gehackt van Oekraïne en van diverse landen die Oekraïne steunen. Wordt vervolgd.