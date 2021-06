Hackersgroep Anonymous valt Musk aan over Bitcoin! - Apparata

De hackersgroep Anonymous valt Elon Musk aan in een YouTube video betreffende zijn aanhoudende negatieve houding over Bitcoin.

Elon Musk heeft niet alleen maar fans. Zeker nadat hij twijfels heeft geuit over Bitcoin heeft hij in ieder geval wat vijanden erbij. Daar kunnen we nu ook de gedecentraliseerde groep Anonymous toerekenen. Zij hebben een video op YouTube geplaatst waar ze hun ongenoegen, om het maar zo te zeggen, naar voren brengen over het handelen van de CEO van Tesla.

Musk onder aanval van Anonymous

We kennen Anonymous natuurlijk als activistische en hacktivisme-beweging. Het is onbekend of de mensen achter deze boodschap aan Musk ook de groep is die sinds 2003 bekend staat om cyberaanvallen op verschillende regeringen. Echter, het lijkt er wel op. Deze groep noemt Musk ‘niets meer dan een andere narcistische rijke kerel die wanhopig op zoek is naar aandacht’. In de video, die hieronder staat, gaan zij op veel dingen in die mensen misschien niet weten over Musk. Waaronder hoe hij zijn werknemers behandelt, het milieu schaadt, waar zijn fortuin vandaan kwam, hoe Tesla daadwerkelijk geld verdient en zijn poging om bitcoin-mining te centraliseren en te controleren.

Elon Musk is niets meer dan een andere narcistische rijke kerel die wanhopig op zoek is naar aandacht Anonymous

De op YouTube geplaatste video begint nog vrij positief: ‘De afgelopen jaren heb je een van de gunstigste reputaties gehad van iedereen in de miljardairklasse, omdat je hebt ingespeeld op de wens die velen van ons hebben om te leven in een wereld met elektrische auto’s en verkenning van de ruimte’. Na deze vrolijke noot slaat de sfeer om.

‘Elon Musk is een kwade genius’

De groep vervolgt door te zeggen dat Musk een zoektocht is gestart om de wereld te redden meer geworteld is in een superioriteits- en redderscomplex, dan dat het een werkelijke zorg voor de mensheid is. Hierdoor lijden werknemers, jonge kinderen en de lokale omgeving.

Anonymous benadrukte vervolgens dat het gebrek aan bezorgdheid van Elon Musk voor de mensheid ‘al lange tijd duidelijk was voor zijn werknemers, die jarenlang onder ondraaglijke omstandigheden onder zijn bevel hebben gestaan. Dit alles om alleen maar controle te houden’. En Musk wilt dat dus ook over Bitcoin en daarom valt hij de munt nu af.

Het is waar natuurlijk: Musk is een controlfreak. Maar dat zijn veel zeer geslaagde ondernemers. Of het zover gaat zoals deze groep beweert, dat is de vraag.