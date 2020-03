Hackster bedreigt Xbox series X

Zegt het astronomische prijskaartje genoeg over de informatie?





Een van de thema’s dit jaar is de strijd om de console voor spelcomputers. PlayStation 5 en Xbox Series X strijden met elkaar om de primeur. Wij vergeleken beide consoles al in een ‘console beatdown‘. Naast de informatie die bekend is willen beide merken natuurlijk een aantal verrassingen achter de hand houden om de kooplustige consument te kunnen overtuigen als de consoles eind van dit jaar op de markt komen.

Voor de Xbox Series X lijkt hier een inmens probleem op te doen. Een vrouwelijke hacker heeft namelijk de broncodes van de grafische processor van de Xbox Series X in handen gekregen. Dit door een datalek bij leverancier AMD.

Dat zij gegevens heeft is zeker, want inmiddels publiceerde zij een deel(tje) van de code. Deze informatie is overigens weer offline gehaald, zo claimt AMD. De hacker laat echter weten dat zij een forse betaling wil. Als deze niet komt dreigt ze ‘alles’ online te zetten. Vraag is natuurlijk wat dit ‘alles’ is. De vrouw claimt naar verluid een bedrag van $ 100 miljoen. Dat zou er dus op duiden dat er zeer gevoelige informatie in haar bezit is.

Fabrikant AMD lijkt echter niet bezorgt. Zij geeft in een statement aan dat zij ervan overtuigd is dat er geen concurrentiegevoelige en/of geheime informatie is buit gemaakt. Microsoft zelf heeft nog niet op de situatie gereageerd.

AMD meldt overigens wel dat zij de autoriteiten heeft ingeschakeld om de hackster op te sporen. Dit wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Er is voor de hacker een schrale troost. Gevangenissen blijken namelijk ook te hacken.

Bron: T3.com

Beeld: Microsoft