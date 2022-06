Half miljoen dollar voor een iPhone

Vandaag op de dag af vijftien jaar geleden ging de allereerste iPhone in de verkoop. Voor welke uitvoering betaal je een half miljoen dollar?

Steve Jobs, voor sommige Apple fans niets minder dan de messias, kondigde begin 2007 de iPhone als volgt aan:

Een iPod, een telefoon en een apparaat voor mobiele internetcommunicatie… Dit zijn geen drie afzonderlijke apparaten. Vandaag gaat Apple de telefoon opnieuw uitvinden.

Op 29 juni 2007, vandaag precies 15 jaar geleden, ging de allereerste iPhone over de toonbank. Slechts 74 dagen later stond de teller al op 1 miljoen verkochte exemplaren. Die eerste iPhone kwam overigens niet eens naar ons land.

De iPhone 3G was de eerste die in Nederland verkrijgbaar was. Toen nog exclusief en alleen bij T-Mobile. Iedereen wilde hem hebben. Bij de introductie in 2007 kostte de iPhone in Amerika 499 dollar. Dat is nog geen half miljoen…

Revolutie

Steve had gelijk toen hij in zijn colltrui uitsprak dat Apple opnieuw de telefoon uit ging vinden. Sinds de allereerste iPhone op de markt kwam is de wereld van de mobiele technologie voor altijd veranderd. In vijftien jaar tijd is de iPhone inmiddels nog veel meer dan drie apparaten.

Het is ook een volwaardige camera, er is een App Store en vandaag de dag is het een volledige mobiele computer. Inmiddels ook wel wat duurder dan die vijfhonderd dollar, maar nog steeds niet goed voor vijf nullen.

Half miljoen voor een iPhone

Nee die 500k moet je neerleggen voor een exemplaar dat ouder is dan vijftien jaar. Dat zit zo: voordat de originele en eerste iPhone daadwerkelijk productieklaar was, ging daar een hoop ontwikkeling aan vooraf. Een aantal prototypes zijn de revue gepasseerd en zijn de interessant voor de liefhebber. Daar komt dat enorme bedrag om de hoek kijken. Die prototypes zijn hartstikke zeldzaam en dus onbetaalbaar.

YouTuber Luke Miani heeft voor de 15e verjaardag van de iPhone een speciale video gemaakt met daarin een hele bundel prototypes van de allereerste iPhone. De oudste dateert uit 2006 en de één lijkt meer op de productieversie dan andere. De meest zeldzame is dus meer dan vijfhonderdduizend dollar waard.

Eén van de getoonde preproductie versies heeft nog een plastic scherm, dat op het laatste moment werd vervangen voor glas. Twee stuks zijn zo vroeg uit het proces dat de stickers voor het kopen van onderdelen nog achterop zitten. Sommigen draaien nog op testsoftware die lijkt op een iPod wiel, maar dan op een touchscreen.

Voor wie nieuwsgierig is hoe zo’n iPhone nu door iCloud bewoner Steve Jobs werd aangekondigd en in de markt gezet, lees eens het originele persbericht uit 2007 door. Een mooi document met de kennis van nu.