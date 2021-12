‘Halo Infinite’ komt met speciale toevoeging

Het spel ‘Halo Infinite’ komt eerder dan verwacht met een speciale toevoeging, waardoor het spel nog aantrekkelijker zal worden.

Halo Infinite is een gave first person shooter ontwikkeld door 342 Industries en uitgegeven door Xbox Game Studios. Het spel is met veel bombarie aangekondigd en de verwachtingen zijn hoog. De game draait vooral om de multiplayer. En een van de bekendste multiplayer-modi van de Halo-serie komt eerder naar het spel dan je misschien had verwacht. Zoals Windows Central opmerkt, heeft Brian Jarrard, leider van de 343 Industries-community, bevestigd dat er een speciale Slayer-afspeellijst komt als onderdeel van een update op 14 december.

‘Halo Infinite’ speciale toevoeging

Dit zal een “basis”-modus zijn in plaats van de varianten die 343 na de vakantie wilde uitbrengen, maar de ontwikkelaars zijn van plan om het in de toekomst ‘te versterken en uit te breiden’.

Er zijn ons al eerder drie andere opties beloofd: Fiesta, FFA en Tactical Slayer (SWAT). Daar komt de de Slayer- afspeellijst dus bij. De update komt morgen al, en zal ook de vereisten voor bestaande uitdagingen verwijderen of verlichten, terwijl er meer worden toegevoegd om de nieuwe afspeellijsten te begeleiden. Er is een nieuwe uitdagingscategorie op basis van de spelersscore die je in-game-prestaties beter zou moeten weerspiegelen.

Fans tevreden?

De fans zullen niet direct heel blij worden van deze toevoeging. Natuurlijk, het is een goede aanvulling maar er is hun meer beloofd. Ze wachten namelijk nog op de reeds beloofde functies zoals campagne-co-op of Forge. Die op zijn vroegst medio 2022 zullen arriveren. De release van de Slayer-afspeellijst laat echter zien dat 343 die enthousiastelingen zo snel mogelijk willen entertainen, zelfs als dit betekent dat ze wat extra’s moeten verwijderen.