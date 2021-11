Halo Infinite nu beschikbaar als multiplayer

De nieuwste Halo genaamd Infinite is bijna hier, maar je kunt al aan de slag met de game als multiplayer.

Het is een klassiek concept: van vele games met een verhaallijn is er ook een multiplayer-modus. Bij Halo Infinite is er iets bijzonders aan de hand. Het lijkt erop dat de makers weten dat multiplayer tegenwoordig veel populairder is dan een single-player verhaallijn, want de rollen zijn eens omgedraaid. Halo Infinite komt binnenkort, maar de multiplayer-versie is vanaf vandaag (gratis!) te spelen.

Halo Infinite multiplayer

De volledige game laat dus nog even op zich wachten, maar je kunt al met Halo Infinite aan de slag. Dat kan met je Windows 10/11 PC of Xbox (One of Series) en ook via Xbox cloud gaming. Officieel is het nog niet de volledige game, eerder een soort bèta, maar je voortgang wordt wel opgeslagen voor wanneer de volledige game op 8 december volledig te spelen is.

Wel is de online versie van Halo Infinite al bijna de volledige versie. Je krijgt toegang tot alle kaarten en de battle pass. Je kunt dus vanaf nu alvast de game op je Xbox zetten en aan de slag gaan.

De volledige game komt dus op 8 december, dus als je meer een fan bent van single player dan moet je nog even een paar weken geduld hebben. De release van Halo Infinite als multiplayer werd vandaag tijdens het Xbox Anniversary evenement onthuld.