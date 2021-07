Handel in crypto’s fors onderuit!

De handel in crypto’s zoals Bitcoin is in juni fors onderuit gegaan. Lees hier met hoeveel en waarom.

Afgelopen maand was geen goede maand voor crypto’s. De koersen gingen flink naar beneden en het sentiment is niet echt positief te noemen. Cryptocompare is een organisatie dat prijzen en volumes volgt van de digitale munten. Afgelopen juni zijn de handelsvolumes aanzienlijk gedaald.

Handel crypto’s fors onderuit

De verhandelde volumes daalden met ten minste 40% ten opzichte van de maand ervoor, waarbij de handel in spot- en derivatenhandel allebei te lijden hadden onder het harde optreden tegen mining en handel in China. Door de volatiliteit lijken veel handelaren hun interesse te hebben verloren. Of in ieder geval is de interesse sterk gedaald.

De handelsvolumes van cryptovaluta kenden in juni een scherpe daling, volgens gegevens van Cryptocompare. Uit de gegevens blijkt dat de handel over het algemeen een daling van ten minste 40% was. De spotvolumes hadden het meest te lijden, waarbij gebruikers 42,7% minder handelden in vergelijking met de volumes in mei. In totaal werd vorige maand $2,7 miljard verhandeld. De tegenwind kwam vooral doordat China volhardde met zijn hardhandig optreden tegen Bitcoin-mining.

Internetverkeer naar exchanges

Het internetverkeer naar de platformen waarop gehandeld kan worden daalde ook. Ze kregen in juni 369,1 miljoen bezoeken, een daling van 42,2% maand-op-maand, volgens onderzoek van The Block. Hoewel Binance een scherpere daling van het handelsvolume van 56% ondervond, slaagde het bedrijf er toch in de toppositie in spothandelsvolumes te behouden.

Er zijn ook andere redenen waarom klanten Binance op dit moment vermijden. Meerdere organisaties blokkeren sinds vorige week betalingen aan de exchange. Ook heeft de uitwisseling sinds vorige maand te maken met tegenstand, omdat het platform zich in verschillende landen niet aan de lokale wetten hield.