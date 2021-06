Handelde Binance als cryptobeurs eerlijk tijdens Bitcoin- crash!? - Apparata

Binance is één van de grootste cryptobeurzen ter wereld. Maar handelde de cryptobeurs wel zo eerlijk tijdens de afgelopen Bitcoin- crash?

Binance is een cryptobeurs en wel één van de grootste ter wereld. Toch is het bedrijf nog niet zo oud, het is in 2017 opgericht. Tijdens de laatste Bitcoin- crash hebben sommige klanten veel geld verloren. Heel veel geld.

Binance en de Bitcoin- crash

Mensen zijn hebberig. En als de koers van een crypto niet hard genoeg stijgt, dan kan je ook gaan werken met hefboomproducten. Dat hebben dan ook veel mensen gedaan, terwijl ze niet verwacht hadden dat Bitcoin zo hard zou dalen. Met een hefboom verlies je dan ook dubbel zo snel.

Binance heeft hier handig op ingespeeld door een nieuw product op de markt te brengen, namelijk de Binance Leveraged Tokens (BLVT). Deze werken dus met een hefboom. Je koopt dan posities, waarmee je speculeert op een stijging of een daling van een crypto. Het unieke hieraan is dat je geen daadwerkelijke crypto koopt. Deze posities kan je dus alleen kopen op Binance. Klanten hebben dat gedaan en de waarde gekoppeld aan Bitcoin. Die bleef toch alleen maar stijgen, dus waarom niet profiteren? Nou, veel mensen zijn hiermee de boot ingegaan. Sommige klanten hebben wel 96% van hun inleg verloren. Auw! Extra sappig: tijdens de Bitcoin- crash in mei lag Binance er opeens uit. Dat vinden veel klanten wel heel toevallig. Want hierdoor konden zij hun posities niet verkopen en liepen de verliezen gigantisch op.

Boze klanten

Ja, veel mensen zijn daarom boos op het gedrag van Binance tijdens de Bitcoin- crash. Zoveel geld verliezen is toch niet leuk, om het maar zo diplomatiek te beschrijven. Binance voelt er niks voor om de klanten te compenseren. Sterker nog, Binance is van mening dat dit de eigen schuld is van de handelaren. Je kiest er toch zelf bewust voor en dat is weer waar. Als je veel winst zou willen, dan moet je ook niet zeuren bij verlies. De klanten laten het echter er niet bij zitten en bereiden inmiddels juridische stappen voor.