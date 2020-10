Handige ANWB Smart Driver voorkomt ongelukken - Apparata

De ANWB lanceert vandaag een nieuwe service genaamd Smart Driver, waarmee je door middel van een app je auto kunt checken en ongelukken kunt voorkomen.

De ANWB heeft iets nieuws: de Smart Driver monitor met bijbehorende app. De gloednieuwe service van de wegenwacht is op z’n minst een ontzettend handige app; je krijgt reminders voor de APK en je krijgt waarschuwingen als er pech aan zit te komen. Maar Smart Driver kan zelf je leven redden, want de service waarschuwt zelfs automatisch hulpdiensten als je een ongeluk hebt gehad!

ANWB Smart Driver

Volgens de ANWB hebben automobilisten massaal angst voor pech. Niet heel gek, want naast flink te laat komen bij je afspraak kan het je ook nog eens klauwen vol geld kosten. Daarom lanceert de bond de ANWB Smart Drive service.

Voor €2,50 per maand aanvullend op je Wegenwachtpakket krijg je een connector voor in je auto. Deze computer verstuurt informatie naar je smartphone waar je potentieel hoge rekeningen of zelfs ongelukken mee kunt voorkomen.

Bij deze nieuwe aanvulling op het Wegenwachtpakket, die vandaag wordt gelanceerd, wordt gebruik gemaakt van een connector in de auto. Eventuele autoproblemen komen hiermee in beeld voordat zij zich in de praktijk voordoen. Dit kan onnodige pech en onverwachte reparaties voorkomen. Aldus de ANWB in een persbericht

Data tegen pech

ANWB Smart Driver geeft je bijvoorbeeld een melding als er problemen zijn met de accu. Ook geeft de app je tips over onderhoud, mocht dat nodig zijn. En zoals gezegd, hulpdiensten worden waar nodig ingeschakeld als je bij een ongeluk betrokken bent. De wegenwacht zelf weet daarnaast ook precies waar je bent.

Dat betekent dat de service overigens een nachtmerrie voor complotdenkers is. Al die data die je met de ANWB deelt… Maar het komt wel behoorlijk goed van pas. De bond kan naar eigen zeggen op basis van allerlei data en met behulp van algoritmes pech voorspellen. En ja, voorkomen is altijd beter dan genezen!

ANWB Smart Driver is nu beschikbaar via de ANWB website.