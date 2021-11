Handige WhatsApp functie voorkomt irritaties in groepsgesprekken

Geef toe, ook jij kent je irritatie momenten van de WhatsApp groepsgesprekken. Deze handige update in de maak moet het gaan verbeteren.

Hoe zit het met jouw WhatsApp gesprekken? Hou je dit allemaal netjes bij, of is het een chaos aan conversaties en groepsgesprekken? Het kan soms best een bende zijn en dat geeft niets. Als het organisatorisch in orde zit. En daar kan WhatsApp een handje in helpen aan de hand van updates om de app beter te maken. Dat is precies wat ze geregeld doen.

Zo is er een nieuwe update in de maak met betrekking tot WhatsApp groepsgesprekken. Het is echt een update gericht op de community. Zo bericht WABetaInfo dat WhatsApp de mogelijkheid test om een aparte groepsconversatie te starten binnen een al bestaande groep. Zo blijft het niet bij een conversatie, maar kan er in een hoofdgroep meerdere groepen functioneren. Zo is er een hoofdonderwerp, met meerdere subonderwerpen.

Klinkt misschien wat verwarrend. Een praktisch voorbeeld dan. Het hoofdonderwerp is cryptocurrency. En dan zijn er subgroepen met betrekking tot Bitcoin of altcoins. Het maakt WhatsApp op deze manier een platform voor een community, in plaats van één-op-één gesprekken gesprekken of een groepsconversatie met alleen je vrienden, familie of collega’s.

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer WhatsApp deze handige nieuwe feature voor groepsgesprekken gaat uitrollen.