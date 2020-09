Hands on: Xbox Series X verslindt Xbox One games - Apparata

De eerste hands-on tests tonen aan dat de Xbox Series X oudere Xbox One games helemaal verslindt. Tenminste, als de game zelf dat toelaat.

We weten al langer dat de aankomende Xbox Series X en Series X monsterbakken gaan worden. Maar hoe goed de performance gaat zijn is soms lastig te kwantificeren. Gelukkig kon Eurogamer de duurste variant, de Xbox Series X, testen met Xbox One games. Zo kunnen we nu alvast concluderen dat de next-gen consoles huidige games verslinden!

Xbox One games op Xbox Series X

Het gelinkte medium test hoe huidige Xbox One X games het doen op de Series X. Microsoft (en gamers zelf) vinden backwards compatibility heel belangrijk. Dus moeten oudere games ook op de nieuwe hardware soepel draaien.

Nu zou het een flinke verrassing en een kort artikel zijn als oude games niet goed draaien op gloednieuwe hardware. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Eurogamer noemt de performance van de Xbox Series X met oude Xbox One games “ontzettend indrukwekkend”.

Het medium spreekt van een geweldige performance die een ware nieuwe beleving kan bieden. Ik heb het voorbeeld al vaker genoemd, maar neem nou Red Dead Redemption 2. Die game draait grotendeels soepel op een Xbox One en ziet er fenomenaal uit. Maar in de drukke steden (vooral Saint Denis) keldert de framerate aanzienlijk.

Met de nu al succesvolle Xbox Series X mogen we bij oudere games verwachten dat ook die regionen soepel draaien. Sterker nog, de algehele performance zou bij de next-gen console sterk omhoog moeten gaan. Mits de game dat ondersteunt.

Ondersteuning is de sleutel

Microsoft staat erom bekend magie te kunnen uitoefenen met backwards compatibility. Voor de Xbox One games op de Series X geldt dat ook. Maar wel alleen voor bepaalde titels die dat ondersteunen. Sommige games worden namelijk begrensd op 30 frames per seconde. Dan kan de Series X nog zoveel rekenkracht hebben, als de game niet meer frames ondersteunt, zal je al een stuk minder van de performance boost merken.

Desalniettemin lijkt het erop dat Microsoft wederom geweldig werk levert met het backwards compatibel maken van games. Op 10 november zullen we in het wild ervaren hoe de console presteert.

Lees ook: Zoveel GB neemt het Xbox Series X systeem in beslag