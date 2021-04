Hans Zimmer maakt unieke ringtones voor OPPO - Apparata

De wereldberoemde Hans Zimmer maakt exclusief voor OPPO ringtones. En dat is best uniek!

Je moet Hans Zimmer wel kennen. En ken je hem niet, dan ken je zijn muziek wel. Deze componist is onder meer verantwoordelijk voor de soundtrack van Inception, The Lion King en tal van andere beroemde films. Zimmer weet vaak een unieke sound te maken die je vastgrijpt. En nu maakt Hans Zimmer ook ringtones voor OPPO.

De nieuwe OPPO Find X3 Pro is uitgerust met ringtones en notificatie geluidjes die gecomponeerd zijn door Zimmer. Of ze ook zo iconisch worden als de geluidjes van een oude Nokia is nog maar de vraag. Het klinkt in elk geval een stuk prettiger om naar te luisteren.

In onderstaande video kun je een interview zien waar Hans Zimmer meer vertelt over zijn samenwerking met OPPO. En nu wil je natuurlijk die geluidjes horen. Dat kan in een post van The Verge, waar de ringtones en notificatie geluidjes worden gedemonstreerd.

Hans Zimmer en OPPO

In onze OPPO Find X3 Pro review waren we al tamelijk positief gestemd over deze krachtige en kleurrijke telefoon, met een setje unieke ringtones is de smartphone nog leuker geworden! Natuurlijk kun je de geluidjes handmatig downloaden en instellen op je Android smartphone, als je ze per se wilt overnemen.