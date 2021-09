Harley-Davidson e-bike kopen? Dat is dan € 5.000,-!

Het is niet langer een concept. De Harley-Davidson e-bike komt echt op de markt. Daar staat wel een stevig prijskaartje tegenover.

Bijna een jaar geleden kwam de Harley-Davidson Serial 1 onder onze aandacht. Een bijzonder gaaf concept van een bedrijf dat bekend staat om legendarische motorfietsen. Toen was het nog een concept. Geen idee of dat ook echt zo verkocht ging worden. En of Harley-Davidson dat gaat doen, er is een prijs en bestelmogelijkheid van de e-bike bekendgemaakt.

Eind dit jaar, zo rond december, is de verkoop officieel. Wil je er echt eentje scoren, dan is het verstandig om alvast een pre order te plaatsen. Amerikanen hebben deze mogelijkheid, maar goedkoop is de elektrische fiets allerminst. Harley-Davidson weet dondersgoed hoe ze hun beroemde naam aan een e-bike kunnen hangen. De prijs ligt namelijk op 5.999 dollar. Dat is omgerekend meer dan 5.000 euro. Inclusief BTW en invoerrechten kan de Europese prijs nog wat hoger uitkomen.

Maar zeg nu zelf. Harley-Davidson klinkt toch een stuk stoerder dan Gazelle of Batavus. Niet dat er iets mis is met die merken. Aan de andere kant moet je wel elke keer wat uitleggen. Mensen denken bij Harley-Davidson aan die fantastische motoren. Als je dan komt aanzetten op een elektrische fiets moet je niet gek opkijken als je vrienden een wenkbrauw fronzen.

De Harley-Davidson e-bike heeft een actieradius van 168 kilometer met een batterij van 529Wh. En maak je geen zorgen. De fiets komt ook naar Europa, al zal de beschikbaarheid niet enorm zijn.