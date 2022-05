Harley-Davidson maakt unieke elektrische mountainbike

Harley-Davidson

Het is eigenlijk een mountainbike uit de jaren 90 zonder voor- of achtervering, maar wel een elektrische Harley-Davidson.

Het merk Serial 1 van Harley-Davidson heeft dinsdag zijn nieuwste e-bike onthuld, en het is een vrij opvallende verschijning. Precies wat we van HD mogen verwachten. Het bedrijf beschrijft de Bash/Mtn als een mountainbike. Maar als jij niet een die-hard mountainbiker bent met indrukwekkende skills, dan zou ik deze fiets laten staan.

Harley-Davidson elektrische mountainbike

Dat komt omdat deze fiets een volledig stijf aluminium frame en vork heeft, zonder voor- of achtervering. Het wordt ook niet geleverd met een druppelaar, dit maakt het keihard om ermee te fietsen. Zelf een demper toevoegen lijkt lastig te worden, afgaande op de afbeeldingen. De enige schokabsorptie waarmee deze fiets wordt geleverd, is de SR Suntour NCX-zadelpen, die tot 50 mm veerweg biedt. Maar of dat genoeg is, wij betwijfelen het.

Harley-Davidson zelf is laaiend enthousiast. Het bedrijf beweert dat die ontbrekende functies eigenlijk de reden zijn het apparaat te kopen. “Geen lastige vering om af te stemmen, geen kieskeurige aandrijflijn om af te stellen – slechts twee wielen, één versnelling en één doel, om de meest directe verbinding tussen jou en het parcours te bieden”, zei HD. Tsja, zo zou je het ook kunnen stellen. Uniek is het zeker.

E-bike

Het heeft een verwijderbare 529Wh-batterij die volgens het bedrijf een bereik van 30 tot 95 mijl (150 km) zal bieden. Dit is afhankelijk van het terrein en de rijmodus die je gebruikt. Het duurt iets minder dan vijf uur om de batterij volledig op te laden. Hoewel je deze na ongeveer tweeënhalf uur tot 75 procent kunt bereiken. Als klasse 1 e-bike zal de fiets je niet meer assisteren, zodra je een snelheid van ongeveer 30 kilometer per uur hebt bereikt.

HD is van plan om 1.050 van deze e-bikes te maken, waarvoor de helft voor de verkoop in Amerika is. Denk aan een prijskaartje van 4.000,- euro wat eigenlijk best schappelijk is. Als je een houten kont wilt hebben.