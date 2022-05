Harley’s tweede elektrische model is hier

LiveWire

Steeds meer motoren worden elektrisch, dit is ook het geval bij Harley-Davidson die nu een tweede elektrische motor introduceert.

De geruchten gingen al langer dat het motormerk uit Amerika er mee bezig was. Nu ligt het bedrijf de sluier op van een tweede full-size elektrisch motorfietsmodel. De nieuwe elektrische motor, genaamd LiveWire S2 Del Mar, voegt zich bij “LiveWire ONE”. De nieuwste update die is afgeleid van het originele LiveWire-model in 2019, voordat die naam werd verzelfstandigd als zijn eigen merk voor toekomstige elektrische modellen. Het is duidelijk dat dit de toekomst nu is.

Harley’s tweede elektrische model

Waren de eerste elektrische motoren nou niet echt mooi, dat is tegenwoordig wel anders. De eerste versies van dit nieuwe model zullen worden uitgevoerd in speciale verfschema’s. De machines verkopen snel, want de limited edition-run is volgens de website al uitverkocht. LiveWire zegt dat de eerste fietsen in het voorjaar van 2023 voor eigenaren en showrooms zouden moeten aankomen.

Specifieke technische cijfers voor de S2 Del Mar zijn nog niet helemaal bekend, maar een persbericht van LiveWire geeft aan dat de nieuwe fiets 80 pk zal leveren. Er is geen koppelcijfer vrijgegeven, wat raar is voor de fabrikant. Dit omdat ze regelmatig opscheppen over hun koppelcijfers voor hun nieuwe benzine aangedreven motorfietsen en koppel is waar het tegenwoordig om gaat met elektrische mobiliteitstechnologie.

LiveWire

Details

Er zijn wel wat cijfers bekend. Waaronder de enigszins unieke architectuur van de fiets, die de batterijbehuizing als centraal frame-element gebruikt in plaats van een metalen frame rond de batterijbehuizing te wikkelen.

Jochen Zeitz, CEO van Harley, zegt dat de fietsen een product zijn van het team dat werkt bij LiveWire Labs in Mountain View, Californië. Dit is een hub in Silicon Valley in de buurt van Apple, Google en andere grote technische spelers. LiveWire liet ook enkele prestatiecijfers vallen, waaronder een 0-60 tijd van 3,5 seconden en een opgegeven bereikdoel van ongeveer 150 kilometer.