Harman Kardon soundbar: 1.000 euro aanwinst voor in huis

Een bijna 1.000 euro kostende aanwinst in vorm van de nieuwe Harman Kardon Citation MultiBeam 1100. Een hele mond vol. Dan heb je ook wat.

Beam! Het kopen van een mooie televisie zorgt voor een glimlach op je gezicht. Maar wat mensen soms vergeten is er een goede geluidsset bij te kopen. Televisiespeakers zijn over het algemeen niet zo denderend. Hou dus altijd enkele honderden euro’s apart voor een puike geluidsset voor in de woonkamer.

Harman Kardon heeft een nieuwe soundbar gepresenteerd in vorm van de Citation MultiBeam 1100. Dit apparaat is de nieuwste toevoeging binnen de Citation-serie van het merk. Het ding is uitgerust met onder andere 11 drivers, 2 up-firing hoogte kanalen van Dolby Atmos en 3D surround sound met een dikke bas.

Via Apple AirPlay, Amazon Alexa Multi-Room Music (MRM) en Google Chromecast kun je direct vanaf je mobiele apparaat muziek afspelen. Er zit ook een HDMI eARC-aansluiting op om eventueel gebruik van te maken.

De soundbar is verkrijgbaar in de kleuren Winter Gray of Classic Black. Verder is het apparaat voorzien van fraaie metalen details. De nieuwe Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 heeft een adviesprijs van 999 euro. Deze soundbar is vanaf deze maand direct te bestellen bij Harmon Kardon.