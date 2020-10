Toch goed nieuws voor oude Huawei smartphones? - Apparata

Foto: Huawei P40 Pro

Volgens lekkers komt Huawei alsnog met HarmonyOS (2.0) voor oudere toestellen.

Voor mensen die net vóór de hele Huawei heisa een smartphone van het merk hebben gekocht, zal de fittie met Google als een redelijke teleurstelling zijn gekomen. Recentelijk moesten we daarnaast melden dat Huawei’s vervanger voor Google services, HarmonyOS, nog even op zich laat wachten. Mogelijk is er toch goed nieuws voor die groep gebruikers.

Huawei geeft meer HarmonyOS

Als je rond de Google vs Huawei rel een smartphone van het merk hebt gekocht, dan heb je tot dusver een beetje pech gehad. Eerst werden alle Google services langzaam uitgefaseerd. Daarna bleek dat Huawei HarmonyOS alleen voor nieuwe toestellen zou uitbrengen.

Maar volgens een lekker op het Chinese Weibo is er goed nieuws. Huawei zou HarmonyOS 2.0 ook uitbrengen voor iets oudere smartphones. Het bericht is zeer cryptisch en somt verschillende fases op van de uitrol van het besturingssysteem. Het bericht somt per processor op over welke smartphones het gaat.

Omdat Huawei doorgaans redelijk consistent is met hun hardware nummering (behalve met de P Smart 2021) kunnen we gelukkig wel achterhalen welke smartphones mogelijk in aanmerking komen. Vermoedelijk krijgen de Mate 40, Mate 30, P40 en P30 alsnog HarmonyOS 2.0.

Nog even afwachten

Vooralsnog is daarentegen niets officieel door Huawei zelf aangekondigd. Dus houd dat in het achterhoofd voordat de slingers worden opgehangen. Het zou tevens kunnen dat Huawei HarmonyOS voor oudere smartphones alleen in China uitrolt. Ook weten we nog niet wanneer we het OS dan zouden kunnen verwachten. Eind dit jaar komt er een beta met een uiteindelijke versie ergens volgend jaar.