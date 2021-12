Harry Potter en de game die door EA is verpest

Afbeelding: Hogwarts Legacy (Avalanche Software)

EA bleek een gigantische kans te hebben laten liggen, nu openbaar wordt dat er een ongetwijfeld razend populaire Harry Potter-game in de maak was.

Er zijn slechts enkele populaire fanrasyfranchises die zich letterlijk perfect zouden lenen voor een videogame. We hebben het dan bijvoorbeeld over The Lord of the Rings, Star Wars en natuurlijk Harry Potter. Toch heeft J.K. Rowling’s iconische serie tot op heden te weinig game-aandacht gehad. Dat blijkt nu eigenhandig door Electronic Arts te komen. De toch al omstreden uitgever wist het in retrospectief goed te verzieken.

Harry Potter-game EA

Tijdens een interview met Twitch-streamer TheRealBrandolorian onthult een voormalig werknemer van EA een ongekend teleurstellend feit. Er zat namelijk ergens tussen 2000 en 2003 een heuse Harry Potter-MMO in de pijplijn. Denk aan World of Warcraft, maar dan binnen het Harry Potter-universum.

De marketingafdeling van EA had uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een Harry Potter-MMO. Alle lichten stonden om groen, totdat Electronic Arts het project schrapte. De redenering is achteraf gezien ongekend hilarisch: EA dacht dat de Harry Potter-franchise een houdbaarheidsdatum van enkele jaren zou hebben.

Voor context: tussen 2000 en 2003 was Harry Potter langzaam de mainstream bioscoopganger aan het verwonderen met magie. In 2001 kwam de eerste film uit, met het populaire vervolg een jaar later. De boeken waren daarvoor al behoorlijk populair.

Toch geloofde EA niet dat de franchise populair zou blijven of dat de er geen goedverkopende game van gemaakt zou kunnen worden. Nu, tien jaar na de laatste hoofdfilm is er een spin-off filmfranchise, een TV-serie in de maak, een Pokémon GO-achtige game, een puzzelgame en nog veel meer Harry Potter-gerelateerde entertainment. Kortom, een gigantische gemiste kans. Gelukkig is er een alternatief op komst, al is het geen MMO.