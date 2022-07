Harry Potter in Weird Al Yankovic biopic

Harry Potter acteur Daniel Radcliffe speelt muzikant Weird Al Yankovic in de biopic over de zanger.

We worden getrakteerd op een biopic van Weird Al Yankovic en de hoofdrol wordt gespeeld door niemand minder dan Harry Potter. Voor wie Weird Al Yankovic niet kent, Weird Al is een muzikant die vooral bekend is geworden door parodieën op hits van anderen. Denk aan Like a Surgeon, Another one rides the bus en Pretty Fly for a Jedi.

Slechts de helft van zijn nummers staan op zijn albums waar hij er zo’n 12 miljoen van verkocht. Hij kreeg in 2018 een ster op de Hollywood Walk of Fame en duikt regelmatig op in films en tv-series. Niet slecht voor iemand die voornamelijk andermans nummers aanpast en uitbrengt.

Parodieën

Weird Al Yankovic is erg bekend geworden bij het grote publiek door die parodieën. De muziek is vrijwel hetzelfde als het origineel of overgoten met een polka sausje. Over de teksten is wel goed nagedacht en niet zelden satirisch of maatschappijkritisch. Zo bracht hij bijvoorbeeld Amish Paradise uit, een parodie op Gangsta’s Paradise van Coolio waarin hij de Amish geloofsgemeenschap op de hak neemt.

Over het algemeen vraagt en krijgt Weird Al toestemming van de artiest van het originele nummer voor een parodie, hoewel dat niet persé hoeft van de Amerikaanse wet. Maar voor de lieve vrede kiest hij hier toch voor.

Michael Jackson

Veel artiesten zijn ook vereerd als Yankovic hun song uitkiest. Michael Jackson leende zelfs een keer de set van de videoclip van Bad aan hem uit voor de parodie Fat. Dave Grohl zei ooit in een interview, toen Weird Al Yankovic een parodie maakte op onze Nirvana hit Smells Like Teen Spirit wisten we dat we het gemaakt hadden.

Terug naar de film. Yankovic is samen met regisseur Eric Appel verantwoordelijk voor het script en vertelt het nooit eerder vertelde ware verhaal van de muzikant. De film houdt niets achter en laat alle facetten van zijn leven zien. Van zijn verdorven levensstijl tot zijn affaires met celebrities en zijn groei naar een wereldster.

Er is een hoop om te lachen in de film en een hoop te genieten van muziek. Naast Daniel Radcliffe zijn er rollen voor Evan Rachel Wood als Madonna en Rain Wilson is van de partij als radiopresentator Dr. Demento.

Weird: The Al Yankovic Story verschijnt 4 november op het Roku Channel. Een gratis streamingdienst in de Verenigde Staten. Of en hoe de film in Nederland te zien zal zijn is nog onbekend en dus even afwachten. Wij verheugen ons er echt op!