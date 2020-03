Harry Potter komt terug in gratis puzzel game

Fans van Harry Potter en/of Candy Crush opgelet!





Harry Potter is nog steeds ontzettend populair, ondanks het feit dat de laatste film alweer in 2011 uit kwam. Helaas was de meest recente Harry Potter-game Wizards Unite lang niet zo’n groot succes als de Pokémon voorganger. Nu komt er een HP-game uit in het subgenre match-3. Wat is dit? Slechts het format voor een van de best verdienende games op mobile ooit.

Slechts een jaar geleden trok match-3-trendsetter Candy Crush nog absurde bedragen binnen. Nu wil ontwikkelaar Zynga daar ongetwijfeld van profiteren, want het bedrijf maakt nu samen met HP-eigenaar Warner Bros. het mobiele Candy Crush-achtige spel Harry Potter: Puzzles & Spells.

De game bevat alle bekende personages uit de franchise en draait om het op een rijtje zetten van gekleurde edelsteentjes. Zo verzamelen je ze en level je door de game heen. Aan het begin kies je een Huis en een toverstaf, maar dat is zoals het er nu naar uit ziet allemaal alleen maar aankleding.

Het spel zelf is eigenlijk een één op één kopie van Candy Crush, maar dan met een Harry Potter-sausje erover. Verwacht dus dat je op een gegeven moment vast loopt in deze ‘freemium’ game, waarna je ongetwijfeld met echt geld in-game voordelen kan kopen zodat je nieuwe levels kunt vrijspelen. Zo gaat dat immers met dit soort spellen.

Desalniettemin is het ongetwijfeld leuk voor fans van de franchise. De game heeft nog geen officiële releasedatum maar zou binnenkort wereldwijd op iOS, Android, Amazon Kindle en Facebook beschikbaar zijn.

