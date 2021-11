Hatsikidee! Microsoft voegt 76 games toe voor de Xbox

Microsoft

Microsoft voegt nog eens 76 games toe aan het achterwaartse compatibiliteitsprogramma van Xbox. Dat is goed nieuws.

Het bedrijf heeft dit bekend gemaakt tijdens het 20-jarig jubileumevenement van de Xbox. Hoogtepunten zijn onder meer de volledige Max Payne-serie en F.E.A.R-franchise, naast Skate 2 en Star Wars: Jedi Knight II. Heb je een Xbox, dan heb je de aankomende kerst genoeg games om te spelen.

Games voor de Xbox

Het zijn vrijwel allemaal oude titels die je terugbrengen naar andere tijden. Elke titel die Microsoft toevoegt, ondersteunt Auto HDR op Xbox Series X- en Series S-consoles. Je zult ook een toename in resolutie zien bij het spelen van originele Xbox-games. De Xbox Series X en Xbox One X renderen die titels vier keer hun oorspronkelijke resolutie. Terwijl de Xbox Series S dit drie keer doet en Xbox One S en Xbox One het dubbele.

Daarnaast zullen 11 titels FPS Boost ondersteunen. De functie verhoogt de framerate van een game tot 60 frames per seconde. 26 titels die al deel uitmaakten van de bibliotheek met achterwaartse compatibiliteit, ondersteunen nu ook FPS Boost. Inbegrepen in die lijst zijn Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls IV, Dragon Age: Origins en Dead Space 2.

Laatste keer

Verwacht niet meer games in de toekomst. Dit is de limiet. Het is namelijk de laatste keer dat Microsoft nieuwe titels aan het programma voor achterwaartse compatibiliteit toevoegd. Dit zeiden ze overigens al eerder in 2019.

“Terwijl we ons blijven concentreren op het behouden en verbeteren van de kunstvorm van games, hebben we de limiet bereikt van ons vermogen om nieuwe games uit het verleden naar de catalogus te brengen vanwege licentie-, juridische en technische beperkingen”, zegt Peggy, hoofd van het Xbox-compatibiliteitsprogramma. Hopelijk bevat de definitieve lijst van ongeveer 700 games enkele van je favoriete titels.