HBO Max gaat enorm op de schop!

Er gaan grote dingen veranderen binnen HBO Max. Dat heeft Warner Bros aangekondigd.

In maart van dit jaar werd de streamingdienst HBO Max in Nederland geïntroduceerd. We zijn nu pak hem beet bijna een halfjaar verder, maar er staan grote veranderingen voor HBO Max op het programma. Tegenover investeerders heeft Warner Bros bekendgemaakt wat er zoal gaat veranderen.

Men is van plan om HBO Max en Discovery+ in één streamingdienst te fuseren. Nu zijn het nog twee aparte diensten met elk hun eigen aanbod. De fusie moet in de zomer van 2023 afgerond zijn. Het is nog onduidelijk hoe de diensten eruit komen te zien en of alle content inderdaad op dezelfde manier aangeboden gaat worden.

HBO Max veranderingen

Ook is nog onduidelijk wat de eventuele nieuwe naam gaat zijn. HBO Max is een sterk merk, maar ook Discovery+ heeft zijn eigen doelgroep. Een nieuwe naam verzinnen is wat dat betreft ook niet ideaal. Kortom, bij Warner Bros zullen ze de komende maanden nog wel even om de tafel zitten om alles uit te vogelen hoe vorm te geven aan deze fusie.

HBO Max is in Nederland een sterke concurrent van Netflix en Disney+. HBO werd in Nederland vooral bekend door hitserie Game of Thrones.