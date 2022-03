HBO Max helpt je met het vinden van een leuke aflevering van een serie

Gewoon HBO Max op starten en meteen in een serie duiken zonder gedoe. De streamingdienst helpt je een handje.

Je bent niet alleen. En dan hebben we het over een streamingdienst opstarten en geen flauw idee hebben wat te kijken. Netflix bedacht eerder al de Kijk Iets knop. Daarmee start Netflix willekeurige content op om je te vermaken. Dit is echter zo willekeurig dat de streamingdienst misschien iets opstart waar je helemaal niet op zit te wachten. Té random is ook niet goed natuurlijk.

HBO Max heeft nu ook een eigen shuffle knop bedacht, maar dit werkt iets anders. In plaats van uit totale willekeur iets te kiezen ben je gedeeltelijk zelf aan zet. Je mag zelf een serie uitkiezen en HBO Max kiest vervolgens een aflevering. Het gaat hier om series met vaak losse verhalen in afleveringen, zodat je niet halverwege een verhaal komt te vallen.

De dienst heeft een lijst bekendgemaakt met 45 titels. Onderstaande lijstje geeft aan welke series compatibel zijn met de shuffle knop van HBO Max. (via The Verge)