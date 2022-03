HBO Max is hier: dit zijn de 10 must see TV-series

Er staat weinig slechte content op HBO Max, maar dit is de absolute top 10 must see TV-series op de gloednieuwe streamingdienst.

HBO Max is eindelijk overal beschikbaar in de Benelux en dat betekent dat we eindelijk (legaal) enkele van de meest legendarische series kunnen checken. De spotgoedkope streamingdienst is namelijk de grondlegger van kwalitatieve TV en dat blijkt. Voor de selectie van vandaag hebben we allerlei factoren moeten afwegen om tot een acceptabele lijst te komen. Mocht je nog wat shows missen, laat het dan vooral weten in de comments.

HBO Max: 5 must see open deuren

Sopranos

The Wire

Game of Thrones

Westworld

Band of Brothers / The Pacific

Te beginnen bij de open deuren. The Wire en Sopranos worden gezien als twee van de grondleggers van topkwaliteit op TV. De shows hebben allebei een unieke insteek, maar draaien om keiharde misdaad. De een laat ultrarealistische ‘urban’ misdaad zien in Baltimore, de ander de snoeiharde maffiawereld van New Jersey.

Daarnaast kent iedereen en z’n moeder Game of Thrones en wellicht zelfs Westworld. Dit zijn shows met hoge sci-fi- en fantasy-gehaltes. Maar als je er eenmaal in zit, is het om te smullen. Tot slot moeten de Saving Private Ryan-spin-offs onder Band of Brothers en The Pacific er nog bij. Die moet je gezien hebben als je van historie en oorlogsfilms houdt.

5 verborgen pareltjes

Euphoria

Chernobyl

Veep

Girls

True Detective

Dan zijn er nog een hoop series waar minder mensen het over hebben. Te beginnen bij Chernobyl en True Detective; twee ongekend grauwe verhalen. De een waargebeurd, de ander zó filosofisch en realistisch dat het je zou kunnen foppen.

Daartussenin zweeft Veep, een mockumentary-achtige politieke comedy in de geest van House of Cards, maar dan zonder de gitzwarte kijk op politiek.

Tot slot Girls en Euphoria, twee shows over jonge vrouwen in een wereld die ze met vallen en opstaan ontdekken. Ogenschijnlijk zijn beide series op vrouwen gericht, maar vertrouw deze jongeman, dit zijn twee HBO Max must see TV-series.