HBO Max krijgt goedkoper abonnement met twee flinke nadelen - Apparata

HBO Max krijgt een goedkoper abonnement, maar dat kost je wel wat anders: je zult geduld moeten opbrengen voor reclame!

HBO is hard aan de weg aan het timmeren om met Netflix en Disney+ te kunnen concurreren. Daarom komt de streamingdienst onder andere naar Europa. Naast de flinke uitbreiding komt er nog iets nieuws. HBO kondigt een goedkoper Max abonnement aan met twee gigantische nadelen: reclame én geen bioscoopfilms.

HBO Max introduceert goedkoper abonnement

Tijdens een presentatie kondigt moederbedrijf AT&T het goedkopere HBO Max abonnement aan, waardoor kijkers hetzelfde aanbod kunnen checken minus de recente Warner Brothers bioscoopfilms plus advertenties tijdens het kijken.

Reclame is natuurlijk een vies woord in streaming-context, aangezien je juist een subscriptie betaalt om on demand en dus zonder reclame te kunnen kijken. Er is wel wat goed nieuws, want er zal geen reclame komen tijdens HBO’s eigen series als The Sopranos, Game of Thrones en Westworld.

De andere kanttekening is dus het gebrek aan bioscoopfilms. Voor 2021 heeft HBO – dat onder hetzelfde bedrijf als Warner Bros. valt – een uniek aanbod; alle films die dit jaar uitkomen, releasen op zowel HBO Max als in de bioscoop. Tegelijkertijd. Voor het goedkopere abonnement is dat niet het geval. Afnemers zullen moeten wachten tot de films vast op de streamingdienst staan (na de bioscoop run). Of upgraden, natuurlijk.

Krijgen wij ook reclame voor korting?

Het is nog niet bekend of het abonnement ook naar Nederland komt. Sterker nog, HBO heeft nog niet concreet aangekondigd naar welke landen in Europa ze HBO Max brengen. Maar aangezien het om 21 landen gaat, is de kans redelijk groot dat Nederland en België erbij zitten.

Verder is ook de prijs nog niet bekend. HBO Max kost in de Verenigde Staten momenteel $14,99 dus een tientje zou mij aannemelijk lijken. We gaan het in de tweede helft van 2021 zien, als HBO de Max-streamingdienst en mogelijk dus het reclame-abonnement naar ons brengen.