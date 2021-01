HBO Max maakt live-action Harry Potter TV-serie - Apparata

Foto @WarnerBros.

HBO Max werkt samen met WarnerMedia aan een TV-serie binnen het Harry Potter universum.

Er is een Harry Potter TV-serie in de maak bij HBO Max, zo weet HollywoodReported op basis van insiders te melden. De streamingdienst is met meerdere schrijvers gaan zitten om het idee te pitchen. Het zou voor het eerst zijn dat de razend populaire fantasiewereld van J.K. Rowling naar het zilveren scherm komt.

HBO Max maakt Harry Potter TV-serie

Insiders vertellen tegen het medium dat HBO Max met meerdere schrijvers is gaan zitten om het idee te pitchen. Er worden momenteel dus nog schrijvers gezocht om het project op zich te nemen. Het is nog onbekend waar de serie precies over zal gaan, maar het is wel zeker dat het zich binnen het Harry Potter-universum afspeelt.

WanerMedia, eigenaar van WarnerBros., heeft de rechten van Harry Potter samen met schrijver Rowling in handen. Het zal dus gaan om een canon verhaal, maar alle extra informatie is speculatie.

Recentelijk werd bijvoorbeeld Fantastic Beasts verfilmd, wat een spin-off en prequel van de Harry Potter-films is. Het is aannemelijk dat de aankomende TV-serie weer een of andere connectie met de Potter-saga zal hebben. Hetzelfde gebeurde bijvoorbeeld bij Star Wars, waar eigenlijk alle spin-offs op een of andere manier aan de razend populaire films gelinkt werden.

Al met al is er veel lekkers in het verschiet voor Harry Potter-fans. Naast een serie komt er ook een open wereld game uit (zie trailer hieronder) en er staan nog meer Fantastic Beasts films in het verschiet.