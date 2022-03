HBO Max stopt met versnelt afspelen van films en series in Nederland

Na het krijgen van commentaar grijpt HBO Max in en gaan ze niet langer films en series die versnelt zijn in 25 fps streamen.

Heb jij The Hobbit: The Battle of the Five Armies jaren geleden in 60 fps in de bioscoop gekeken? Vermoedelijk was je er geen fan van om op deze manier naar een film te kijken. Het kwam de film destijds op veel kritiek te staan. Bij films, maar ook series, is 24 fps de uitzendnorm. Zelfs een klein verschil van 1 fps kan het kijkplezier beïnvloeden. En dat brengt ons bij HBO Max in Nederland, de content op de dienst is te zien in 25 fps en is dus versnelt afgespeeld.

HBO Max 25 fps

Op sociale media werd dit aangekaart door onder andere 3FM DJ Mark van der Molen. De DJ deelde op Twitter de informatie dat HBO Max de films en series 4% sneller afspeelt in vergelijking met het origineel. Oftewel 25 fps in plaats van 24 fps. Wellicht dat het de gemiddelde kijker misschien niet opvalt, maar de echte filmliefhebber gaat hier natuurlijk niet lekker op.

Inmiddels heeft HBO Max in Nederland officieel via Twitter van zich laten horen. De streamingdienst zegt het probleem op te gaan lossen. De content zal van een remaster voorzien worden zodat het in 24 fps verschijnt in de bibliotheek van de dienst. Eind goed, al goed.