HBO Max verwijdert heel veel eigen content

HBO Max bereidt zichzelf voor op de fusie met Discovery+ en verwijdert alvast een heleboel eigen content van de streamingdienst.

Streamingdienst HBO Max is tegenwoordig in handen van Warner Bros. Discovery. Op termijn gaat de dienst verdwijnen en samensmelten met Discovery+. Warner wil graag in de kosten snijden en is dus met de botte bijl in het aanbod aan het snoeien.

De fusie tussen HBO en Discovery die op handen is moet een kostenbesparing mer zich meebrengen en de hoop natuurlijk dat er meer abonnees zich thuis gaan voelen bij de straks gefuseerde streamingdiensten.

Veel eigen series

Dat er om te bezuinigen dure films en series van andere studio’s moeten verdwijnen is op zicht nog wel te begrijpen. Maar opvallend genoeg zijn er onder het gesneuvelde aanbod ook veel eigen producties te vinden. Je zou zeggen dat juist die kunnen blijven, dat geld is inmiddels toch al uitgegeven?

Dat blijkt toch een beetje anders te liggen. HBO Max is inderdaad eigenaar en rechthebbende van deze producties maar is ook kosten kwijt in het online houden ervan.

Royalty’s

Zoals het betalen van royalty’s aan de casts en de crew van al die films en series. Contractueel zijn ze dat kennelijk verplicht zolang de productie in de streamingdienst aangeboden worden. HBO Max verwacht door deze actie zo’n 100 miljoen per jaar te besparen. Een mooie stap richting de 3 miljard dollar die ze in totaal zullen moeten vinden.

HBO en Discovery

Een woordvoerder van HBO meldt aan CNN dat het allemaal onderdeel is van het samenbrengen van de content op één platform.

We zullen veranderingen aanbrengen in het content aanbod dat beschikbaar is op zowel HBO Max als Discovery+. Dat houdt in dat sommige content van beide platforms wordt verwijderd.

Kosten besparen is natuurlijk leuk, maar het kan beide streamingdiensten ook abonnees gaan kosten. Er is inmiddels zoveel aanbod aan diensten en je kunt je zuur verdiende geld maar één keer uitgeven. Dan geef je dat liever aan een streamingdienst die wel investeert in zijn content en wel geeft om zijn betalende klanten.