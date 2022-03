HBO Max: waar blijft die Nederlandse ondertiteling?

HBO Max is gelanceerd in Nederland, maar dat betekent niet dat je zomaar iedere film of serie met Nederlandse ondertiteling kunt kijken.

Gelukkig begrijpen ze ook bij HBO Max dat dit een issue is en ze werken aan een oplossing. Blijkbaar zit er een vertraging tussen de lancering van de dienst in Nederland en de oplevering van de Nederlandse ondertiteling. De dienst is sinds donderdag 8 maart in ons land te gebruiken.

HBO Max ondertiteling

De lancering van HBO Max in Nederland verliep niet vlekkeloos. Klanten die gisteravond een abonnement wilden afsluiten via iDeal liepen tegen problemen aan. De klantenservice van de streamingdienst liet op sociale media weten alle issues zo goed mogelijk af te handelen. Inmiddels zouden die problemen opgelost moeten zijn. Het volgende issue heeft te maken met de ondertiteling op HBO Max. Diverse series en films op de dienst beschikten niet over een Nederlandse ondertitel. Frustrerend tv kijken als je de Engelse taal niet begrijpt.

Ook van dat probleem is HBO Max op de hoogte. Onder andere op sociale media zegt de streamingdienst dat de Nederlandse ondertiteling eraan zit te komen. Kortom, met kleine horten en stoten zet HBO Max voet aan val in Nederland. Heb je een abonnement en zijn de ondertitels inmiddels ook geregeld? Pak dan popcorn en een drankje. Want dit zijn de 10 must see TV-series op de nieuwe streamingdienst.