HBO gaat samenvoegen met andere streamingdienst? - Apparata

De eigenaar van HBO gaat volgens insiders deze week samenvoegen met Discovery waardoor de streamingdienst wel eens flink kan veranderen.

De wereld van de streamingdiensten wordt grotendeels gecontroleerd door de twee grote jongens, Netflix en Disney+. Hoewel HBO ongekende kwaliteit maakt en zeer bekend is, blijft concurreren lastig. De streamingdienst moet immers trucjes als deze uithalen om op te boksen tegen Netflix. Mediaconglomeraat AT&T, de eigenaar van onder andere HBO, heeft daarentegen een interessant plan.

HBO en Discovery

Anonieme bronnen laten tegenover Bloomberg weten dat moederbedrijf AT&T alle content van Discovery gaat opkopen. Volgens de insiders zou de deal ergens deze week bekend gemaakt worden. Als alle media van Discovery bij AT&T hoort, zou het conglomeraat krachten kunnen bundelen om HBO nog aantrekkelijker te maken.

Discovery kennen we hier in Nederland vooral van de gelijknamige ‘wetenschappelijke’ zender. Waar de zender ooit die insteek had, draait het nu puur en alleen om goedkope reality TV. Dat bleek een succesformule, want de zender beheert onder andere ook HGTV (huis-gerelateerde reality TV), TLC (lifestyle reality TV) en Travel Channel (reis-reality TV). Ook onder andere Animal Planet, Food Network en Science Channel horen bij de zender.

Kortom, Discovery heeft een gigantisch aanbod aan vooral reality-georiënteerde content. Als AT&T besluit om Discovery (Plus) bij HBO (Max) te voegen, dan neemt de streamingdienst het in elk geval tegen Disney+ op. Die gigant biedt namelijk ook allerlei andere content, waaronder National Geographic aan. Het is nog niet zeker dat de twee samengevoegd worden. Ook de deal zelf is vooralsnog niet zeker.