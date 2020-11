HBO serie over meesterwerk The Last of Us - Dit weten we al - Apparata

HBO geeft eindelijk officieel het ja-woord voor een serie over game meesterwerk The Last of Us. Dit weten we over de aankomende show.

HBO bevestigt eindelijk dat er een serie over game of the year meesterwerk The Last of Us komt. Eerder dit jaar werd al bekend dat er aan een serie rondom de post-apocalyptische game kwam. Maar nu blijkt dat HBO daadwerkelijk groen licht heeft gegeven en dat de show in productie is. Dit weten we over de aankomende gameverfilming.

HBO serie over The Last of Us

Streamingdienst HBO bevestigt tegenover HollywoodReporter dat de productie van een show rondom game-franchise The Last of Us van start mag gaan. De twee games slepen jaarlijks talloze prijzen in de wacht en zijn goed voor recordverkopen. Ze lenen zich tevens uitzonderlijk goed voor een TV-serie.

De games spelen zich in een post-apocalyptisch Amerika af, waar de ruige Joel zich ontfermd over de jonge Ellie. Ervan uitgaande dat de TV-serie hetzelfde verhaal wil vertellen, moeten die twee karakters uitzonderlijk goed gecast worden. De games draaien namelijk om de prachtige dynamiek tussen de twee.

Aannemelijker is overigens dat er een nieuw verhaal verteld gaat worden. Denk aan The Walking Dead in de wereld van The Last of US.

Achter de schermen zit het wel goed

Wie er ook op de voorgrond gaan spelen, het is voor HBO’s The Last of Us wachter de schermen wel goed. De serie heeft showrunner Craig Mazin namelijk aan boord. Hij was eerder verantwoordelijk voor het meesterwerk Chernobyl over de kernramp in het huidige Oekraïne.

Daarnaast heeft de streamingdienst de luxe dat ze The Last of Us schrijver en regisseur Neil Druckmann aan boord hebben. Sterker nog, HBO en Sony Pictures TV produceren de show samen met PlayStation Productions, Word Games de daadwerkelijke ontwikkelaar van de game, Naughty Dog. Kortom, alle ingrediënten voor een monsterlijk goede serie!

Over de releasedatum van The Last of Us op HBO is nog niets bekend.

