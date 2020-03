HBO’s Friends reünie geruïneerd

Je raadt het al: coronacrisis.





Friends is zonder twijfel een van de meest invloedrijke sitcoms uit de geschiedenis van TV. Na het einde van de show halverwege 2004 wachten fans al ruim een decennium op een vervolgd. Dat zit er aan te komen, maar het hele feestje is geruïneerd door – je raadt het al – corona.

De HBO Max Friends Reunion zou eind deze maand worden opgenomen maar zoals de HollywoodReported stelt, is heel het epicentrum van de Amerikaanse filmindustrie platgelegd door corona. Hierdoor zou het productieschema in elk geval met twee maanden zijn opgeschoven.

De eenmalige special zal dus op z’n vroegst ergens in mei lanceren op HBO Max. Dat is geen goed nieuws voor de Amerikaanse streamingdienst. Een dergelijke gigantische show als deze wil praktisch iedereen die van Friends houdt zien. En een hoop mensen houden van Friends!

Kortom, fans van Friends moeten nog even wachten tot Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer eenmalig terugkeren naar hun iconische rollen. Ook de acteurs en actrices zullen wel balen, want ze zouden naar verluidt ieder $2.5 miljoen ontvangen voor hun terugkeer. Aan de andere kant, volgens geruchten kregen ze tijdens de reguliere show al een miljoen per aflevering à een stuk of 20 per seizoen, dus als ze het een beetje rustig aan hebben gedaan, kan deze loonstrook nog even op zich laten wachten.

Foto @ Warner Bros.

