Heb je een PS5? Dan kun je hem nu upgraden

Ben jij een van de gelukkige die wel een PS5 heeft? Dan ben je nu in de gelegenheid de PS5 een upgrade te geven.

Langzaamaan hebben steeds meer mensen de PS5 van Sony. Het apparaat is nog steeds beperkt leverbaar, veel mensen zitten dus nog op de console te wachten. Degene die wel het apparaat heeft loopt tegen een bekend probleem aan. Dit is namelijk de opslag, die is vrij klein. Of de spellen hebben meer opslag nodig, het is maar hoe je het bekijkt. Daar is nu een oplossing voor.

PS5 upgrade

Het is eindelijk mogelijk je SSD- opslag te vergroten voor je PS5. Klinkt makkelijk, maar in de praktijk is dat niet echt zo. Het is namelijk een stuk ingewikkelder dan gewoon een USB- station aansluiten. Je moet namelijk een PS5- bètagebruiker zijn in Amerika, Canada of delen van Europa. Dat is dus al vrij lastig, zeker omdat ons continent dus niet helemaal meedoet. Hiernaast heb je een PCIe Gen4 SSD nodig voor leessnelheden van 5.500 MB/s of hoger. Vervolgens kan je kiezen uit Samsung, Western Digital en Seagate.

Koelen is nodig

Voldoe je aan de bovenstaande criteria, dan is dat mooi. Maar dan ben je er nog niet. Sony maakt het er niet makkelijk op, want als je meer opslag zou willen dan moet je de PS5 ook meer koelen. De fabrikant merkt namelijk op in zijn gids dat voor SSD- upgrades je ook rekening moet houden met het koelmechanisme van het apparaat. Mogelijk betekent dit dat je dus een extra koelsysteem moet toevoegen aan je SSD, of een compatibele SSD moet kiezen met de ingebouwde koelstructuur. Check dit goed, ook moet het koelsysteem de juiste maat zijn. Anders past het niet…

De functie wordt later dit jaar uitgerold voor niet-bèta PS5-gebruikers.