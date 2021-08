Heb jij 52.000 euro(!) over voor deze bijzondere robot?

De creatie genaamd Balthazar van MB&F is min of meer een uit de hand gelopen Zwitsers horloge, maar ergens is het wel heel cool.

Sommige dingen in je leven heb je niet nodig, maar zijn gewoon leuk. Je moet je soms echter wel afvragen hoe veel geld je over hebt voor iets wat nogal een gimmick is. Dat varieert, maar je moet wel echt vrij veel over hebben voor sommige gimmicks. Neem de ‘robot’ Balthazar.

Robot en klok

Tenminste, de term robot moet je niet al te letterlijk nemen. Balthazar is geen huishoudelijk hulpje dat door kunstmatige intelligentie aangestuurd wordt. Balthazar is meer… zoals gezegd een soort Zwitsers horloge maar dan in een vreemde vorm. De robot heeft verder geen mogelijkheden waarbij je hem om de pols kunt dragen, dus moet je het als accessoire voor je huis zien. En duur: zoals in de titel staat mag ‘ie omgerekend 52.000 euro kosten. Dat is veel geld voor een gimmick.

Cool

Voor je op Marktplaats gaat zoeken naar tweedehands zevengeitjesklokken, laten we Balthazar even doornemen. Want gimmick of niet, stiekem is het best een cool idee. Balthazar lijkt op een robot die klaar is voor post-apocalyptische gevechten, maar voor in je huiskamer is het gewoon een vriendelijke robot met de tijd op zijn borst. Je krijgt voor je geld wel een kwalitatief uurwerk. Het is een creatie van MB&F, die Zwitserse uurwerken vaker op een leuke manier integreren in een soort kunstobject.

Licht en donker

Goed, zoals gezegd heeft Balthazar dus een vrij vriendelijk aanzicht om de klok met twee roterende tijddisplays te tonen, maar dat is zijn ‘lichte’ modus. In ‘donkere’ modus draait de robot 180 graden om en is Balthazar ineens koning van het duister. Dan blijkt dat de achterkant van zijn helm een soort mechanische doodskop is én er achterop nog een uurwerk zit. Dit keer een maanstandmeter, die ’s nachts kan laten zien hoe de maan aan de hemel staat. Balthazar wordt ook een beetje in de markt gezet als ‘vriendelijke robot bij dag, waakhond bij nacht’.

Het heeft stiekem wel iets cools. Balthazar is echt wel een gimmick, maar geef toe: dit is leuker dan gewoon een koekoeksklok. Zoals gezegd wel een hele dure gimmick: de uit 618 onderdelen bestaande robot c.q. klok kost 56.000 Zwitserse franc of 52.000 euro. Kopen kan op deze website en er komen 200 stuks in totaal: 50 van elke kleur (groen, zwart, zilver en blauw). Helaas is de blauwe al uitverkocht.