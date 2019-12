Heb jij al Airbnb plannen voor 2020? De populairste bestemming raad je nooit!

Dit worden de populairste bestemmingen en droomplekken van 2020

Bij het maken van plannen voor het nieuwe jaar mogen vakantieplannen natuurlijk niet ontbreken. Airbnb was in 2019 mateloos populair, als moest je ook uitkijken dat je niet opgelicht werd of dat jouw verhuurder niet stiekem camerabeelden maakte.

Ook 2020 lijkt weer een goed jaar te gaan worden voor Airbnb. Je kunt er dus maar beter vroeg bij zijn als je één van hun meest trendy bestemmingen wilt boeken. Natuurlijk helpt Airbnb je een beetje, dus op basis van hun eigen data hebben ze een top 20 samengesteld van meest trendy bestemmingen. Dit stelden zij vast door het aantal boekingen in een plaats in 2019 (september) te vergelijken met het jaar ervoor. Als trends in de soort vakantie zien ze daarbij vooral ecologisch en duurzaam toerisme. Klaarblijkelijk worden we ook wat avontuurlijker, want in plaats van de veilige keuzes lijken de Airbnb-boekers meer voor verborgen schatten te gaan. Ook grote evenementen, zoals surf-evenementen in het Braziliaanse Ubatuba en Cape Canaveral (waar het Mars-programma van start gaat), scoren goed.

In de top 5 vinden we de volgende bestemmingen:

5. Roemenië;

4. Sunbury in het Australische Victoria;

3. Buriram in Thailand;

2. Bilbao;

Voor de nummer 1 kunnen we best een trommeltje laten roffelen, want deze onverwachte bestemming gaat alle hotspots zoals New York en Parijs of Tokio voorbij.

1. Milwaukee, Amerika.

De hele top 20 voor 2020 kun je hier nalezen.

Als je echt avontuurlijk bent ingesteld kun je natuurlijk ook een bijzonder logeeradres zoeken. Mocht je eens op een unieke manier in Frankrijk willen logeren dan vind je op 45 minuten ten oosten van Nice een unieke ervaring. Je kunt in Saint-Michel-Chef-Chef genieten van het Franse landschap vanuit jouw eigen vliegtuig. Opstijgen gaat niet, maar je slaapt heerlijk in de cabine. Natuurlijk kun je ook proberen om zonder hoogtevrees een foto’bewijs’ van het lidmaatschap van de ‘mile high club’ te claimen (als dat dan ook maar de enige fake is). Voor nog geen € 100,- per nacht vlieg je er weer eens uit.

Ben je fan van hit-serie ‘Stranger Things’ en zoek je een accommodatie waar je echt van ondersteboven bent? Dan kun je ook terecht bij Ann uit St Louis, Missouri. Voor $ 49,- per nacht logeer je dan op de ‘filmset’ van Stranger Things die zij, naar ons idee met wisselend succes, namaakte.