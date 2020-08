Heb jij een Huawei smartphone met Google-support?

Dan hebben we helaas slecht nieuws voor voor jou als Huawei fan.

Dat Huawei al een tijd onder een Amerikaans vergrootglas ligt is bekend. Ook weten we dat Amerikaanse providers zoals Google geen diensten meer mogen leveren voor de nieuwe modellen. Wel zou de update van Google-applicaties, zoals Android, voor oude modellen in tact blijven. Helaas blijkt nu dat ook daar een einde aan gekomen is.

Krijgt Huawei geen updates meer?

Toen de Amerikaanse overheid aan bedrijven zoals Google verbood om nog support te leveren aan Chinese producenten, werd voor Huawei een aparte regeling gemaakt. Google kon haar diensten niet meer aanbieden op nieuwe smartphones, maar mocht bestaande toestellen wel updaten op basis van een tijdelijke vergunning. Deze tijdelijke vergunning is op 13 augustus verlopen. Daardoor is het vanaf dat moment voor Google en andere software-leveranciers vanaf dat moment illegaaal om updates etc. te verstrekken.

Wat betekent dit voor klanten met een Huawei toestel?

Aangezien er geen enkele update meer uitgebracht mag worden gaan telefoonbezitters wereldwijd, dus ook in Nederland, dit merken. Zo kan Google de update voor Android 11 bijvoorbeeld niet versturen naar Huawei-gebruikers. Ook kan men geen andere veiligheidspatches en updates meer versturen. Dat dit grote impact gaat hebben op de veiligheid van de toestellen is duidelijk.

Wat betekent dit voor de smartphone-gebruiker?

Degenen die dachten goed te zitten met een toestel dat net vóór mei 2019 uitkwam of een recente nieuwe uitvoering en dus nog volledige Google-ondersteuning had komen nu bedrogen uit. Zij krijgen immers toch geen Google updates meer terwijl hun smartphones nog geen 2 jaar oud zijn. Dit merk je als eerste in het gebruiksgemak. Wanneer jouw vrienden Android 11 hebben zal jij het met Android 10 blijven doen. Daarnaast is er natuurlijk het veiligheidsaspect. Als jouw smartphone geen veiligheidsupdates meer krijgt ben je vatbaarder voor allerlei vormen van cybercrime. Helaas zijn de handen van Google gebonden en lijkt Huawei geen oplossing paraat te hebben. Een andere smartphone kopen lijkt op dit moment dan ook de enige juiste oplossing. Voor Huawei lijkt het economisch echter tot weinig schade te leiden.

Bron: The Washington Post