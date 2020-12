Heb jij ook klachten over je Nintendo Switch controller? - Apparata

De consumentenbond is op zoek naar mensen die problemen ervaren met hun Nintendo Switch controller.

Wellicht heb jij last van problemen met je Nintendo Switch controller. Wees maar niet bang, je bent niet de enige. Dit is een groter probleem en speelt ook in andere landen binnen Europa. Het is zo’n groot issue dat Europese consumentenbonden hebben besloten de handen ineen te slaan.

De Nederlandse Consumentenbond is ook aangesloten bij deze groep en is op zoek naar mensen die problemen ervaren met hun Nintendo Switch controller. Een bekend probleem is dat de game ongewenste acties uitvoert omdat de controller niet goed in elkaar zit en zo een actie teweeg brengt. Naast Nederland, maken consumentenbonden uit België, Italië, Frankrijk, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië, Griekenland, Portugal en Noorwegen deel uit van de groep.

Uiteindelijk worden alle reacties gebundeld en stappen de bonden als één groep naar Nintendo voor een reactie. Het is nog niet bekend wat de bonden eisen van Nintendo. Wellicht dat ze verlangen dat het Japanse bedrijf consumenten kosteloos een nieuwe Joy-Con controller verstrekt voor de Switch. Voor eigenaren met een niet goed functionerende controller is het in elk geval prettig dat het probleem op zo’n grote schaal gaat worden aangepakt.