Hebben! OnePlus 8T Cyberpunk 2077 limited edition - Apparata

OnePlus komt in samenwerking met game ontwikkelaar CD Projekt Red met de OnePlus 8T Cyberpunk 2077 limited edition.

Cyberpunk 2077 is misschien wel een van de meest langverwachte games van deze generatie. Dat heeft OnePlus goed begrepen, want in samenwerking met CD Projekt Red brengen ze een Cyberpunk 2077 8T smartphone uit. Het Chinese merk dropt de eerste teaser van de smartphone vandaag op Weibo.

OnePlus 8T meets Cyberpunk 2077

OnePlus kondigde deze week officieel de 8T aan, wat al behoorlijk goed nieuws is. De smartphone krijgt solide specs en een uitzonderlijk schappelijke prijs. Als kers op de taart werkt OnePlus nu samen met de maker van Cyberpunk 2077 om een 8T limited edition uit te brengen. Check de teaser hieronder.

Over het daadwerkelijke uiterlijk van de OP 8T Cyberpunk 2077 edition is nog niet veel bekend. De teaser onthult niet echt wat we kunnen verwachten. Wel zien we op het bijbehorende promotiemateriaal (header foto) een goudgele gloed. Cyberpunk 2077 gebruikt doorgaans veel geel in hun marketing en design. Het is dus aannemelijk dat ook de OnePlus 8T die kleuren van de epische game overneemt.

Andere Limited Editions

OnePlus is namelijk niet exclusief met CD Projekt Red in zee gegaan. Het Chinese smartphonemerk werk zeer regelmatig samen met andere bedrijven om exclusieve toestellen uit te brengen. Zo werd er al ooit een Star Wars limited edition OnePlus 5T gemaakt.

Ook automerk McLaren maakte een aantal smartphones met OnePlus. Recentelijk sloegen de twee daarentegen hun eigen wegen in.

De OnePlus 8T komt op 20 oktober uit. Dat terwijl Cyberpunk 2077 pas op 19 november in de winkels ligt. Het is daarom nog niet precies bekend wanneer we de aankomende smartphone in houden zouden kunnen hebben.