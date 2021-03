Heeft de ASUS ROG Phone 5 een probleem? - Apparata

Als je een onhandige kluns bent is de ASUS ROG Phone 5 misschien niet voor jou, want daar lijkt een probleem te liggen voor de smartphone.

Niet dat jij een kluns bent is het probleem, maar de stevigheid of het gebrek daaraan is een issue. Dat concludeert YouTuber JerryRigEverything die de nieuwe ASUS ROG Phone eens aan een flinke test heeft onderworpen. Vaak komen moderne smartphones prima uit die test van de YouTuber, maar met de ROG Phone 5 valt het resultaat een beetje tegen.

ASUS ROG Phone 5 probleem

De behuizing van de smartphone is geen sterke constructie. De videomaker laat zien hoe eenvoudig het is om de ASUS ROG Phone 5 te buigen. Pijnlijke beelden voor iedereen die ook maar een beetje liefde heeft voor techniek. Gelukkig sloopt JerryRigEverything te telefoon voor jou, hoeven wij dat niet meer te doen. Natuurlijk is het buigen van een telefoon in de praktijk onzin. In geen enkele situatie zal een smartphone hard buigen. Een klein beetje buigen is wel mogelijk, behalve bij spanning in je broekzak als je bukt. Volgens Zack Nelson, de echte naam van de YouTuber, kan dat al een probleem opleveren. Want zelfs bij een klein beetje buigen ging de vibratie motor van de smartphone al kapot.

Check de video en oordeel zelf!