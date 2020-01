Heeft nieuwe Motorola Razr ook schermproblemen? [video]

Fabrikant doet opvallende 'bekentenis' bij onthulling.





Gisteren ging de Motorola Razr in presale bij het Amerikaanse Verizon. De vouwbare smartphone zou eerst op 6 februari geleverd worden, maar dat lijkt nu uitgesteld tot 14 februari.

Op zich niet heel ongebruikelijk, maar tussen de stortvloed aan filmpjes die het merk op Youtube plaatste sprong het filmpje ‘caring for Razr’ in het oog. Net als Samsung bij de Galaxy Fold deed, volgt er een instructie over hoe je voor de Motorola Razr moet zorgen. Opvallend daarin is dat men waarschuwt voor flexibiliteit in het scherm. Sterker nog, men zegt letterlijk:” Screen is made to bend; bumps and lumps are normal.” Juist deze mededeling leidde voor de Samsung Galaxy Fold een catastrofaal begin van de Samsung Galaxy Fold in. Het filmpje van Motorola is uiteraard te bekijken.

De waarschuwingen en uitstel van levering zijn dan ook geen best voorteken.

Wellicht is het feit dat men nu al weet dat het scherm opvallend goed en goedkoop te repareren is ook al een voorteken? Alle reden om de ontwikkelingen rond de Motorola Razr goed in de gaten te houden.