Heel even was jij een miljonair met je Bitcoins

Je kon even het gevoel hebben als Bitcoin miljonair door het leven te gaan. Dat alles kwam door een bug.

Of je nu investeerder of een trader bent. Je kijkt op regelmatige basis in je portfolio. Het maakt dan niet eens zozeer uit of je aandelen, crypto of iets anders bezit. Toch die nieuwsgierigheid hoe alles er voor staat. Niets mis mee natuurlijk. Als je een crypto portfolio hebt bij Coinbase keek je deze week misschien wel even heel gek op.

Bitcoin miljonair bug

Door een bug werden crypto’s bij zowel Coinbase als de CoinMarketCap onjuist weergegeven. De koers van coins, waaronder Bitcoin, bleek onmogelijk hard gestegen te zijn. We hebben het over duizenden procenten. En zo kwam het dat de portfolio van sommigen eruitzag alsof ze Bitcoin miljonair of zelfs miljardair waren. Ja, dan ga je toch even nadenken of dat wel klopt. In het geval van Bitcoin werd een koerswaarde van 878 miljard dollar aangegeven.

Crypto kan een achtbaan zijn met stijgingen of dalingen van enkele tientallen procenten. Maar duizenden procenten is zelfs voor cryptocurrency belachelijk. In een reactie op Twitter gaf Coinbase aan dat er inderdaad een visuele glitch gaande was. Na een paar uur was het opgelost. En wie dacht te kunnen cashen of traden met die dik gevulde portfolio komt van een koude kermis thuis. Het was visueel en niet echt.