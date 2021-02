Heet iMac nieuws, waaronder nieuwe kleuren! - Apparata

Er komt dit jaar veel iMac nieuws aan, in dit artikel krijgen we alvast een voorproefje van de opgefriste Apple computer.

De iMac is inmiddels toch wel weer toe aan een update. Nou, die komt eraan dit jaar. Althans, als we informatie van de doorgaans goed geïnformeerde Jon Prosser mogen geloven. En hoewel het geruchten zijn die je altijd met een korreltje zout moet nemen, kan de waarheid zomaar gesproken zijn.

Allereerst brengt het iMac nieuws dat nieuwe varianten van de computer in andere kleuren komen. Zo herken je zelf en een ander meteen dat je de nieuwste iMac hebt. Ook komt er een nieuwe iMac Pro die kleiner zal zijn in vergelijking met het huidige model. Uiteraard gaat de Intel chip met pensioen en komt daar Apple’s eigen M1 chip voor in de plaats. Met deze verandering zal de computer naar verwachting gehalveerd worden in grootte. Dat is interessant.

Het uiterlijk van de nieuwe iMac Pro en iMac zal wat meer komen te lijken op de nieuwste iPad-modellen, aldus het nieuws. Daarmee zijn de computers wat meer in lijn met de huidige familietaal van Apple. Want zeg nu zelf, het inmiddels vrij bejaarde iMac-design van de afgelopen jaren hebben we nu wel gezien. Het is afwachten wanneer de nieuwe iMacs verschijnen. Dat zal ergens dit jaar zijn.

Fotocredit: cconceptcreator