Heineken komt met de ultieme oplossing voor koud biertje: de B.O.T. - Apparata

De zomer komt eraan! Wat is er dan lekkerder dan een koud biertje? Heineken komt hiervoor met de ultieme oplossing, zodat jij nooit zonder zit.

Zeker na het vele binnen zitten door corona snakt iedereen naar een welverdiende vakantie. Gelukkig gaan de meeste landen weer open en is een vakantie mogelijk. Ook in eigen land is het goed vertoeven. Heineken gaat je zomer compleet maken met deze super gave ‘Beer Outdoor Transponder’. Altijd je biertje van Heineken bij de hand.

Koud biertje van Heineken

Toch vervelend als je heel de tijd heen en weer moet lopen voor een koud biertje. Lig je net lekker op je strandbedje, moet je weer gaan lopen. Heineken heeft nu de oplossing in de vorm van de B.O.T.

Natuurlijk, we hebben allemaal wel een koelbox, maar het is 2021! Dat kan veel moderner en dat doet de biergigant. En daar is de B.O.T. voor ontwikkeld. Het apparaat kan wel 12 blikjes bier bevatten en zal je (bijna) overal naar volgen. Tevens heeft het een charmante AI– persoonlijkheid en je zal de man (of vrouw) zijn bij het zwembad of op de camping als je je vrienden een biertje kan aanbieden.

Hoe krijgen!?

Oké, goed concept. Waar kunnen we hem bestellen? Nou niet. De enige manier waarop je er een kunt krijgen, is door mee te doen aan de wedstrijd die Heineken op 1 juli gaat houden. Dat is natuurlijk slimme marketing van Heineken voor hun biertjes. Check hieronder het filmpje van Heineken en zie hoe de B.O.T. je vakantie- leven makkelijker gaat maken. Als je wint…