Helikopter (die niet kan vliegen) uit Bond-film verkocht voor 29.000 euro

Leuk om naar te kijken. Want meer kan je niet doen met deze helikopter. De helikopter is afkomstig uit een James Bond-film en werd onlangs verkocht.

James Bond is weer helemaal hot. Dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat No Time To Die sinds deze week draait in de bioscoop. Alle Bond-films bij elkaar heeft een behoorlijk hoop film gerelateerde voorwerpen opgeleverd. Van heel klein tot heel groot. In dit geval hebben we het over iets groots. Een helikopter, maar eentje die niet kan vliegen en is gebruikt in de James Bond-film You Only Live Twice.

Nep helikopter uit Bond-film

Voor You Only Live Twice moeten we een hele poos terug in de tijd, de film is namelijk afkomstig uit 1967. In die film bestuurt een piloot een helikopter genaamd Little Nellie op AutoGyro, terwijl deze onder vuur wordt genomen. De filmmakers hebben nooit echte helikopters gebruikt om de scène op te nemen. In plaats daarvan werden vier nep heli’s op schaal gemaakt. Door middel van kranen bleven de heli’s in de lucht hangen. Eén van die helikopters uit de Bond-film is nu geveild.

De James Bond Bell 47G Model Helicopter uit You Only Live Twice leverde omgerekend 29.279 euro op. Het erfstuk van Bond is 2,74 meter lang en 1,22 meter hoog. Een leuke aanwinst voor in de woonkamer van je villa, als je er de ruimte voor hebt tenminste.