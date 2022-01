Helmplicht voor e-bikes in 2022?

In veel andere landen zie je fietsers er mee rijden: de fietshelm. Komt er ook een helmplicht voor fietsers in Nederland?

De meeste wonden waarvoor fietsers behandeld worden in het ziekenhuis, zijn hoofdwonden. Onlogisch is het dus niet, als de fietshelm in wordt gevoerd. In veel landen, zoals Zweden, Spanje en Frankrijk, zie je al fietsers met een fietshelm. Die is daar namelijk verplicht. Ook de rijders van een speed pedelec, het snellere broertje van de elektrische fiets die 45 km per uur kan, moeten een fietshelm dragen.

Wat zijn de regels voor de helmplicht nu?

Op dit moment moeten alle motorrijders en bromfietsrijders een motorhelm of brommerhelm dragen. Fietsers zijn vrijgesteld van de helmplicht. Ook elektrische fietsen. De uitzondering zijn speed pedelecs, dat zijn namelijk volgens de wet bromfietsen. Snorfietsers moeten een helm dragen op de weg, maar niet op het fietspad.

Voor snorfietsers ook op fietspaden een helmplicht

Abus Pedelec 2.0 ACE, een goedgekeurde speed pedelec helm. Bron: Fietsvoordeelshop.nl

Snorfietsers berijden een snorfiets. Dat is een lichte bromfiets, waarmee je niet harder dan 25 km per uur kan. Anders dan bij een elektrische fiets, hoef je bij een snorfiets niet bij te trappen. Daarom zijn de regels voor de snorfiets strenger dan die voor de elektrische fiets.

Zo moet je een verzekeringsplaatje hebben op de snorfiets. Ook geldt er al een helmplicht voor snorfietsers als zij zich op de rijbaan bevinden.

Maar tot nu toe konden snorfietsers nog zonder helm op het fietspad rijden. Dat gaat nu veranderen. Vanaf 1 januari 2023, dat duurt nog minder dan een jaar dus, moeten alle snorfietsers een goedgekeurde bromfietshelm dragen. Ook als ze op het fietspad rijden.

Waarop moet je letten als je een goede fietshelm wilt kopen?

Om wettelijke regels voor te zijn kan je het beste een bromfietshelm, of goedgekeurde speed pedelec fietshelm kopen. Een goedgekeurde bromfiets- en snorfietshelm herken je aan een cirkel met daarin de code E4. En hoe je een goedgekeurde speed pedelec helm herkent? Een goedgekeurde speed pedelec helm heeft de code van het NTA 8776 keurmerk in de binnenkant van de helm verwerkt. Helaas kunnen speed pedelec helmen alleen op speed pedelecs gedragen worden. Goedgekeurde motor- en brommerhelmen kunnen op alle tweewielige motorvoertuigen gedragen worden.

Komt er ook een helmplicht voor elektrische fietsen?

Elektrische fietsen worden steeds populairder. Dus gebeuren er ook meer ongelukken. De reden dat de wetgever steeds kritischer kijkt naar de elektrische fiets. Maar voorlopig is er nog geen sprake van een helmplicht voor elektrische fietsen, zoals deze bijvoorbeeld al voor speed pedelecs geldt.

Dus voorlopig hoef je je nog geen zorgen te maken over nieuwe regels, als je een elektrische fiets koopt of al hebt. Maar dat kan heel goed in de toekomst gaan veranderen. En een stuk veiliger is een fietshelm wel. Dus daarom is het slim om alvast na te denken over een fietshelm. Want zoals bekend, zijn de meeste wonden waarvoor fietsers behandeld worden na een verkeersongeluk, hoofdwonden. Dus ook als je de helm wat eerder koopt, zal je er geen spijt van hebben.