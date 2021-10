Henry Ford wist 100 jaar geleden al dat Bitcoin er zou komen!

De Amerikaanse automaker Henry Ford wist het honderd jaar geleden al: een crypto zoals Bitcoin zou de wereld veranderen.

Het is bijna honderd jaar geleden dat de Amerikaanse industrieel en zakenmagnaat Henry Ford sprak over een unieke “energievaluta” die “oorlogen zou kunnen stoppen”. De bekende oprichter van de Ford Motor Company suggereerde dat een valuta kan worden ondersteund door energie in kilowattuur (kWh). Dit op een vergelijkbare manier als de manier waarop energie wordt gebruikt om Bitcoin te minen. De man was ver zijn tijd vooruit.

Ford en Bitcoin

Dat hij een goed zakenman was, dat is bekend. Maar hij had dus ook een goede blik op hoe de toekomst er uit zou (kunnen) zien. En dat blijkt uit de onderstaande print van een krant. ‘Ford zou goud vervangen door energievaluta en oorlogen stoppen’, staat er.

Bijna 100 jaar geleden, op 4 december 1921, besprak Henry Ford een idee dat hij bedacht in de New York Tribune. De zakenman staat bekend om de ontwikkeling van de assemblagelijntechniek. En het creëren van een van de eerste in Amerika gebouwde auto’s in massaproductie. Het energievalutaconcept van Ford beschrijft een digitale valuta. Deze lijkt veel op Satoshi Nakamoto’s Bitcoin en een die ook schaars is.

New York Tribune

Visionair

Iedereen was het er al over eens dat Henry Ford zijn tijd ver vooruit was. Maar hij dacht ook na over een concept dat erg lijkt op wat wordt beschreven in het Bitcoin-witboek. Ford had zelfs een locatie gepland om het idee op Muscle Shoals Dam te lanceren. Het verraderlijke en wilde Muscle Shoals-gedeelte van de Tennessee-rivier produceert veel energie. Dit omdat een grote dam voor elektrische stroom zorgt. Maar ook overstromingsbeheer en een watervoorziening.

Niet alleen zou de energievaluta van Ford worden ondersteund door energie gemeten in kilowattuur (kWh). Hij besprak ook met de Tribune dat de valuta “alleen tot een bepaald bedrag en voor een specifiek doel zou worden uitgegeven”.