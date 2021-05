Here we go! Apple komt met nieuwe AirPods - Apparata

Apple komt met nieuwe AirPods en AirPods Pro. Wanneer? Lees het hier.

Volgens welingelichte bronnen bij Bloomberg werkt Apple aan nieuwe AirPods. Deze zouden als het goed is dit jaar nog moeten uitkomen. De geruchten waren er al eerder, maar nu worden deze bevestigd door bekende analisten. De AirPods Pro zouden het levenslicht moeten zien in 2022. Goed nieuws dus.

Ontwerp nieuwe AirPods

Het ontwerp zal niet heel erg veel veranderen. Ze zullen overeenkomen met dat van de huidige generatie AirPods Pro. Mark Gurman van Bloomberg heeft dit vernomen van zijn bronnen bij Apple. En meestal heeft hij het niet mis. Eerder claimde Apple- analist Kuo al dat de apparaten in massaproductie zouden gaan. Hij dacht aan het derde kwartaal van dit jaar.

De AirPods zouden over bijgewerkte bewegingssensoren beschikken, dit kan je ook bij het sporten gebruiken. Apple is al langer bezig met de gezondheid van de gebruikers, waaronder de Fitness + trainingsvideoservice die synchroniseert met de Apple Watch en Apple Music. Dat de nieuwe AirPods hierop aansluiten is logisch.

Stelen verdwijnen?

Bronnen vertellen Gurman dat Apple een ontwerpwijziging bij de Pro overweegt, waarbij de stelen in het geheel verdwijnen. De nieuwe look zal voor het eerst debuteren op de nieuwe draadloze oordopjes van het merk Beats (bedrijf is van Apple) die volgende maand zullen worden aangekondigd. De bekende basketballer LeBron James droeg deze vermoedelijk al in een recente Instagram-foto.

Afbeelding via Instagram

In het rapport staat ook het al lang bestaande gerucht dat Apple van plan is alle stelen van alle modellen in te korten, om het ontwerp van hun premium broers en zussen te weerspiegelen. Het bedrijf werkt nog niet aan de nieuwe generatie van de AirPods Max. Wat wel in een vroeg stadium van ontwikkeling is, is een HomePod‌ met een scherm en een FaceTime-camera, die eveneens ‌Apple TV‌-functionaliteit biedt.